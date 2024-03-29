في الجنوب.. أمرٌ ممنوع بتاتاً

عُلِم أن أشخاصاً زاروا القرى الحدودية الأمامية في جنوب لبنان، مُنعوا من إدخال هواتفهم نحو المناطق التي يريدون الوصول إليها.



Advertisement وبحسب المعلومات، فإن بعض المواطنين أرادوا تفقد ممتلكاتهم، إلا أنه تم الطلب منهم إبقاء هواتفهم في مناطق بعيدة. وبحسب المعلومات، فإن بعض المواطنين أرادوا تفقد ممتلكاتهم، إلا أنه تم الطلب منهم إبقاء هواتفهم في مناطق بعيدة.



وأشارت المصادر أيضاً إلى أنه في حال أراد المواطن اصطحاب هاتفه معه، فإنه يتوجب عليه نزع شريحة الخط منه في منطقة محددة مسبقاً قد أن يتجه نحو المكان المقصود.