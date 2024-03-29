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لبنان

في الجنوب.. أمرٌ ممنوع بتاتاً

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-03-2024 | 06:30
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عُلِم أن أشخاصاً زاروا القرى الحدودية الأمامية في جنوب لبنان، مُنعوا من إدخال هواتفهم نحو المناطق التي يريدون الوصول إليها.

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وبحسب المعلومات، فإن بعض المواطنين أرادوا تفقد ممتلكاتهم، إلا أنه تم الطلب منهم إبقاء هواتفهم في مناطق بعيدة.

وأشارت المصادر أيضاً إلى أنه في حال أراد المواطن اصطحاب هاتفه معه، فإنه يتوجب عليه نزع شريحة الخط منه في منطقة محددة مسبقاً قد أن يتجه نحو المكان المقصود.

وتأتي تلك الإجراءات في إطار خطوات يتخذها "حزب الله" لمنع استخدام الهواتف المحمولة في أرجاء الجنوب خوفاً من التجسس الإسرائيلي الذي يحصل من خلالها.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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