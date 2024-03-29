بقعوني ترأس قداس خميس الأسرار

ترأس متروبوليت بيروت وجبيل وتوابعهما للروم الملكيين الكاثوليك المطران جورج بقعوني، لمناسبة خميس الاسرار لدى الطوائف التي تتبع التقويم الغربي، رتبة الغسل وقراءة الاناجيل والصلب، بمشاركة المطران كيرلس سليم بسترس، ومعاونة النائب العام الارشمندريت كميل ملحم والنائب القضائي الاب القاضي اندره فرح، في حضور حشد كبير من المؤمنين.

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وشارك في زياح الصلب الشاعر نزار فرنسيس وعضو المجلس الدستوري القاضي ايلي مشرقاني واللواء الياس شامية، العميد جوزف كلاس، القاضي كابي شاهين. وخدمت الرتبة جوقة مطرانية بيروت بقيادة المرنم ايلي اسعد.