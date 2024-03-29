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لبنان

إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه شمال إسرائيل

Lebanon 24
29-03-2024 | 04:19
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أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة، عن إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه منطقة الجليل الغربي، مشيرة إلى أن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات "كريات شمونة" و"معيان باروخ" و"بيت هلل" في الشمال.
 
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