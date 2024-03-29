إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه شمال إسرائيل

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة، عن إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه منطقة الجليل الغربي، مشيرة إلى أن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات "كريات شمونة" و"معيان باروخ" و"بيت هلل" في الشمال.

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