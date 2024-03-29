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لبنان

بصواريخ فلق.. هذا ما استهدفه حزب الله صباح اليوم

Lebanon 24
29-03-2024 | 04:28
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أعلن الاعلام الحربي في حزب الله ان عناصر حزب الله استهدفوا عند الساعة 08:00 من صباح يوم الجمعة ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابةً مباشرة. ‏
وعند الساعة 09:45 استهدفوا ثكنة زبدين للمرة ‏الثانية بصواريخ فلق.
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