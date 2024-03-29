بالأسماء.. هؤلاء هم شهداء "حزب الله" إثر غارات سوريا

نعى "حزب الله"، اليوم الجمعة، عدداً من عناصره الذين قضوا إبان الغارات الإسرائيلية التي استهدفت سوريا خلال الساعات الماضية.

وأشار الحزب إلى أن الشهيد الأول هو أحمد جواد شحيمي (أبو حسين) من مواليد العام 1964 ومن بلدة مركبا الجنوبية.

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أما الشهيد الثاني، بحسب الحزب، فهو إبراهيم أنيس الزين (عبد الجليل) من مواليد العام 1982 من بلدة شحور - جنوب لبنان، بينما الشهيد الثالث هو مصطفى أحمد مكي (ملاك) من مواليد العام 1983 من بلدة تبنين الجنوبية.

كذلك، نعى الحزب شهيداً رابعاً وهو علي محمد الحاف (أبو حسن جاد) مواليد العام 1984 من بلدة الحلوسية - جنوب لبنان، في حين أن الشهيد الخامس هو مصطفى علي ناصيف (أبو حيدر) من مواليد العام 1991 ومن بلدة الحفير البقاعيّة.