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لبنان

رئيس نقابات عمال الشمال: طرابلس بلا دفاع مدني وجهاز إطفاء

Lebanon 24
29-03-2024 | 05:45
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زار رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي شادي السيد مركز الدفاع المدني في حرم محطة سكة حديد طرابلس، وتوقف عند "المشكلة المزمنة والمستجدة في آن والتي يعاني منها رجال الدفاع المدني في مركز طرابلس وفي مختلف المناطق"، لافتا الى ان "المتطوعين المثبتين لم يحصلوا على اي رواتب منذ اقرار تثبيتهم وهذا امر مستغرب"، مذكرا بان "واقعهم العملاني وواقعهم المعيشي مؤسف ومحزن جدا خاصة ان بعضهم قد اصيب نتيجة عمله في حالات الطوارئ باصابات بالغة وعاهات جسدية الامر الذي يستدعي الاهتمام ايضا".
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وقال: "لا بد من تلبية هؤلاء المسعفين والمتطوعين المثبتين في اسرع وقت وانجاز المعاملات المالية بسرعة والتي تمكنهم من الحصول على الاموال التي اقرت لهم اصولا بعد نضال طويل وبعد اخذ ورد استمر لسنوات".
وشدد على "ضرورة مسارعة وزير الداخلية ومدير عام الدفاع المدني، لاتخاذ الاجراءات الضاغطة في هذا المجال على الوزارات لتوفير الاموال اللازمة لدعم مراكز الدفاع المدني في مختلف المناطق ولايصال الرواتب المستحقة لصالح هؤلاء المسعفين.
وختم: "نلاحظ بأسف ان مدينة طرابلس اصبحت في هذا الوقت بلا جهاز اطفاء في اتحاد بلديات الفيحاء وايضا بلا مركز للدفاع المدني يقدر على تلبية احتياجات المدينة والجوار وهذا امر يستدعي المسارعة الى معالجته فورا على المستويين ، مستوى مطالب ومستحقات موظفي وعمال اتحاد بلديات الفيحاء ، وعلى مستوى المتطوعين المثبتين في جهاز الدفاع المدني".

 
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