23
o
بيروت
27
o
طرابلس
22
o
صور
27
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
22
o
بعلبك
27
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
شريفة دعا إلى خطاب وطني جامع يحفظ الوطن والمواطن
Lebanon 24
29-03-2024
|
06:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر المفتي الشيخ حسن شريفة إمام مسجد الصفا خلال خطبة الجمعة "اننا في في شهر رمضان المبارك وفي الليلة الأولى من ليالي القدر الليلة التي جرح فيها إمام العدالة الإنسانية أمير المؤمنين عليه السلام ولا زال وطننا جرحه ينزف لكثرة ما يتعرض له من ضغوط خارجية وداخلية ولا زال هناك ثمة لهجة قاسية في وجه الحوار مع ان تفسير معاني الحوار كلها ايجابي كونه مساحة لقاء وتواصل ومنع القطيعة وهذا كله يصب في مصلحة التفاهم لمصلحة البلد واستقراره السياسي الذي ينعكس ايجابا على الاوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وهذه نوافذ يتوق إليها المواطن حتى يتنفس الصعداء بعد ان عجز عن تأمين أبسط حقوق الحياة من الطبابة والتعليم إلى ما هنالك من أمور الحياة الحرة الكريمة لذلك حالة المراوحة والجمود تزيدان الأمر تعقيدا ولا تنتج رئيسا للجمهورية ولا تفعّل مؤسسات مهترئة".
Advertisement
وسأل: "أيعقل في ظل الحال التي وصلنا إليها ان نتربص لبعضنا لنصطاد على وقع كلمة او تصريح فنبنى الكثير من المعاني والتأويلات لتحريك عصب المحازبين والمناصرين انها سياسة الضعفاء وهذا إصطياد في الماء العكر".
أضاف: "علينا استبدال العنتريات والعراضات بخطاب وطني جامع يحفظ الوطن والمواطن في آن، حبذا لو يتعظ الفرقاء مسلمين ومسيحيين من عبادة الصيام التي التقت هذا العام عند اللبنانيين كل اللبنانيين يصومون بنفس الوقت اليست هذه فرصة عبادية واحدة ؟ فلنتعظ ونصوم عن الكلام المحرض والتصاريح المفرطة والمواقف الموتورة ، وعلينا البدء بخطوات عملية كإعطاء البلديات دورها أو تقوم بدورها بعيدا عن جو التجاذب مطالبا الدولة بضرب بيد من حديد لقطاع الطرق الذين عاثوا فسادا قتلا وتشليحا على الطرقات العامة كما طالب القوى السياسية بدعم القوى الأمنية لبسط سيادتها وتطمين المواطنين".
وحذر من "سكوت العالم على الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني سواء كان بحرب الإبادة الجماعية في غزة دون أدنى رحمة أو بحربها على لبنان بقصفها الاجرامي غير مفرقة بين مدني وبين مسعف في الدفاع المدني وعدم التزامها بقرار وقف إطلاق النار ٢٧٢٨ الصادر عن مجلس الأمن الدولى وامتناع اميركا عن التصويت لا يعتبر فيتو، وهذا باب للعالم الحر ليتحرك ويفضح التعنت والكذب الإسرائيليين".
وختم: "ان استقرار العالم تكون خطوته الاولى في محاسبة دولة الاحتلال الاسرائيلي ومعاقبتها على تحديها للقيم والمبادىء الدولية والانسانية ومحاولة تشريع الاجرام والابادة في كيان السفاحين والقتلة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
شابة لبنانية توفيت في الاغتراب.. تعرضت لحادث سير مروّع
Lebanon 24
شابة لبنانية توفيت في الاغتراب.. تعرضت لحادث سير مروّع
09:33 | 2024-03-28
28/03/2024 09:33:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بينها لبنان.. هزّات أرضيّة ضربت 3 دول عربيّة هذه قوّتها
Lebanon 24
بينها لبنان.. هزّات أرضيّة ضربت 3 دول عربيّة هذه قوّتها
15:15 | 2024-03-28
28/03/2024 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سماع صوت قويّ... هذه حقيقة ما يجري الآن في صور
Lebanon 24
سماع صوت قويّ... هذه حقيقة ما يجري الآن في صور
17:06 | 2024-03-28
28/03/2024 05:06:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تحذير أمين عام "الحزب"... كيف تجمع إسرائيل معلوماتها من لبنان؟
Lebanon 24
بعد تحذير أمين عام "الحزب"... كيف تجمع إسرائيل معلوماتها من لبنان؟
14:00 | 2024-03-28
28/03/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو حادث مروّع جدّاً... حافلة سقطت عن جسر وعدد القتلى مرتفع
Lebanon 24
بالفيديو حادث مروّع جدّاً... حافلة سقطت عن جسر وعدد القتلى مرتفع
15:42 | 2024-03-28
28/03/2024 03:42:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:30 | 2024-03-29
مطاعم لبنان تتحسّر على صيف 2023.. الحرب سرقت كلّ شيء
07:34 | 2024-03-29
دعموش: ستبقى إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت
07:34 | 2024-03-29
فيديو للحظة قصف البازورية اليوم.. وهذا ما أعلنهُ الجيش الإسرائيلي
07:32 | 2024-03-29
رتبة سجدة الصليب في أبرشية طرابلس المارونية
07:11 | 2024-03-29
الخطيب: من يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني لا يُحاسَب بل يكافأ
07:09 | 2024-03-29
الراعي: الخشبة أداة تحقير المجرمين وقتلهم حوّلها الإله المصلوب أداة خلاص للعالم وانتصار للمؤمنين
فيديو
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
04:44 | 2024-03-27
29/03/2024 13:44:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت أصغر وبملامح مُختلفة.. هل أجرت نجوى كرم مؤخراً عملية تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
بدت أصغر وبملامح مُختلفة.. هل أجرت نجوى كرم مؤخراً عملية تجميل؟ (فيديو)
03:48 | 2024-03-25
29/03/2024 13:44:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتوقع موعد وفاة إعلامية شهيرة.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتوقع موعد وفاة إعلامية شهيرة.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
01:53 | 2024-03-25
29/03/2024 13:44:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24