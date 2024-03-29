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لبنان
"الحزب" نعاه رسمياً.. هذه هوية المستهدف بـ"غارة البازورية"
Lebanon 24
29-03-2024
|
06:30
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أعلن "حزب الله"، اليوم الجمعة، إستشهاد علي عبد الحسن نعيم (أبو مهدي)، وذلك إثر الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارته في بلدة البازورية - جنوب لبنان، اليوم الجمعة.
وذكر الحزب أنّ نعيم هو من مواليد العام 1974 ومن بلدة سلعا - جنوب لبنان.
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البازورية
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