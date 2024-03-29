أعلن "حزب الله"، اليوم الجمعة، إستشهاد علي عبد الحسن نعيم (أبو مهدي)، وذلك إثر الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارته في بلدة البازورية - جنوب لبنان، اليوم الجمعة.

وذكر الحزب أنّ نعيم هو من مواليد العام 1974 ومن بلدة سلعا - جنوب لبنان.