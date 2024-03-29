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لبنان

بالصورة... ماذا حصل داخل إسرائيل بعدما قصفها "الحزب" بـ"البركان"؟

Lebanon 24
29-03-2024 | 07:45
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "في اطار الردّ على اعتداءات العدوّ الإسرائيلي في دمشق وحلب، ‏استهدف ‏مقرّ قيادة الفرقة "91" في ثكنة ‏برانيت بصواريخ بركان". ‏
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وارتفعت سحب الدخان من الموقع العسكريّ الإسرائيليّ المُستهدف، جراء القصف.
 
إلى ذلك، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنّ "تقارير أفادت عن انقطاع الكهرباء في كافة أنحاء منطقة برانيت على الحدود مع لبنان جراء القصف".
 
وفي بيانٍ آخر، أعلن الحزب أنه قصف تجمعاً لجنود العدو في قلعة هونين بقذائف المدفعية، مشيراً إلى أن العملية حصلت عند الساعة الـ1.00 ظهراً. 
 
 
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