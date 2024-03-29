أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "في اطار الردّ على اعتداءات العدوّ الإسرائيلي في دمشق وحلب، ‏استهدف ‏مقرّ قيادة الفرقة "91" في ثكنة ‏برانيت بصواريخ بركان". ‏

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وارتفعت سحب الدخان من الموقع العسكريّ الإسرائيليّ المُستهدف، جراء القصف.

إلى ذلك، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنّ "تقارير أفادت عن انقطاع الكهرباء في كافة أنحاء منطقة برانيت على الحدود مع لبنان جراء القصف".