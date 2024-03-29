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لبنان
فجر اليوم... سرقة دراجتين ناريتين من داخل أحد المباني
Lebanon 24
29-03-2024
|
06:58
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين سرقوا فجر اليوم، دراجتين ناريتين من داخل موقف مبنى "الازهار"، في شارع التربية في منطقة أبي سمراء.
والجدير بالذكر أنّ ليل أمس، ألقى الأهالي القبض على أحد السارقين في المنطقة عينها، أثناء محاولته سرقة دراجة نارية.
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