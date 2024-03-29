فجر اليوم... سرقة دراجتين ناريتين من داخل أحد المباني

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين سرقوا فجر اليوم، دراجتين ناريتين من داخل موقف مبنى "الازهار"، في شارع التربية في منطقة أبي سمراء.

والجدير بالذكر أنّ ليل أمس، ألقى الأهالي القبض على أحد السارقين في المنطقة عينها، أثناء محاولته سرقة دراجة نارية.