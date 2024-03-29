فيديو للحظة قصف البازورية اليوم.. وهذا ما أعلنهُ الجيش الإسرائيلي

أعلن الجيش الإسرائيليّ، اليوم الجمعة، أنه استهدف نائب قائد وحدة الصواريخ والقذائف التابعة لـ"حزب الله" علي عبد الحسين نعيم، وذلك بغارة جوية في منطقة البازورية - جنوب لبنان.

وقال جيش العدو إنّ نعيم كان خبيراً كبيراً لدى الحزب وخصوصاً في مجال القذائف الصاروخية، كما أنه كان يقود عمليات لإطلاق قذائف كبيرة الوزن.

كذلك، زعم الجيش الإسرائيلي أن نعيم كان يعمل لتخطيط وتفعيل اعتداءاتٍ ضد الجبهة الداخلية الإسرائيليّة.

وكان "حزب الله" أصدر بياناً، اليوم الجمعة، نعى فيه نعيم، مشيراً إلى أن الأخير من بلدة سلعا الجنوبية ومن مواليد العام 1974.