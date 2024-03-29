Advertisement

لبنان

فيديو للحظة قصف البازورية اليوم.. وهذا ما أعلنهُ الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
29-03-2024 | 07:34
A-
A+
Doc-P-1180734-638473161792040630.PNG
Doc-P-1180734-638473161792040630.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الجيش الإسرائيليّ، اليوم الجمعة، أنه استهدف نائب قائد وحدة الصواريخ والقذائف التابعة لـ"حزب الله" علي عبد الحسين نعيم، وذلك بغارة جوية في منطقة البازورية - جنوب لبنان.
 
وقال جيش العدو إنّ نعيم كان خبيراً كبيراً لدى الحزب وخصوصاً في مجال القذائف الصاروخية، كما أنه كان يقود عمليات لإطلاق قذائف كبيرة الوزن.
 
كذلك، زعم الجيش الإسرائيلي أن نعيم كان يعمل لتخطيط وتفعيل اعتداءاتٍ ضد الجبهة الداخلية الإسرائيليّة. 
 
وكان "حزب الله" أصدر بياناً، اليوم الجمعة، نعى فيه نعيم، مشيراً إلى أن الأخير من بلدة سلعا الجنوبية ومن مواليد العام 1974.
 
Advertisement
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:00 | 2024-03-29
09:54 | 2024-03-29
09:52 | 2024-03-29
09:42 | 2024-03-29
09:39 | 2024-03-29
09:30 | 2024-03-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24