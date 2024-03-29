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لبنان

من مدينة صيدا.. شهيدٌ جديد لـ"حزب الله"

Lebanon 24
29-03-2024 | 08:00
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أعلن "حزب الله"، اليوم الجمعة، إستشهاد الشاب علي محمد بكة (نديم).
 
وذكر الحزب أن بكّة هو من مدينة صيدا ومن سكان بلدة قناريت - جنوب لبنان ومن مواليد العام 1994.
 
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