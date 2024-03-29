أعلن "حزب الله"، اليوم الجمعة، إستشهاد الشاب علي محمد بكة (نديم).

وذكر الحزب أن بكّة هو من مدينة صيدا ومن سكان بلدة قناريت - جنوب لبنان ومن مواليد العام 1994.