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لبنان

توقيف مطلوبين في البقاع

Lebanon 24
29-03-2024 | 07:58
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الجيش أوقف المواطن ح.ي وأحد الأشخاص من الجنسيّة السوريّة، في جرد بلدة بريتال.
 
 
وأضافت أنّ الجيش أوقف مطلوبين في منطقة عين الجوزة في جرود حورتعلا.
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