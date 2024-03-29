توقيف مطلوبين في البقاع

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الجيش أوقف المواطن ح.ي وأحد الأشخاص من الجنسيّة السوريّة، في جرد بلدة بريتال.

وأضافت أنّ الجيش أوقف مطلوبين في منطقة عين الجوزة في جرود حورتعلا.