السنيورة أبرق معزيا بالسعد: شخصية قانونية إصلاحية تعرف قيمة الدستور

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أبرق الرئيس فؤاد السنيورة الى عائلة النائب والوزير الاسبق فؤاد راجي السعد معزيا، ومنوها بدوره ومواقفه وتاريخه.وجاء في نص البرقية: "خسر لبنان بوفاة الأخ والصديق والزميل النائب والوزير الاسبق فؤاد راجي السعد شخصية وطنية رفيعة ومحترمة كانت لها بصماتها ومواقفها المميزة في كل المواقع التي شغلها والمواقف التي عبّر ودافع عنها.كان رحمه الله شخصية قانونية إصلاحية يعرف قيمة الدستور، ووجوب احترامه، وكان رجل قانون ورجل دولة، اهتم وتابع قضايا الإصلاح الإداري وعمل بإخلاص من أجل لأجل تحقيقه. كذلك، فقد كان رحمه الله يعرف ويقدر قيمة لبنان بتركيبته المميزة والدقيقة القائمة على احترام العيش المشترك الاسلامي المسيحي، وهو قد ناضل للتمسك بهذه الصيغة ولتطويرها. كما كان وجها بارزاً من وجوه الحكمة والتلاقي الوطني في منطقة الجبل، كما لعب دوراً في إعادة وتعزيز اللُّحمة الوطنية إلى عائلاته على اختلافها واتساعها وتنوعها.سيفتقد لبنان ذلك الصوت الوطني النقي والمميز من اصوات تحالف قوى 14 آذار الناصعة في أرقى لحظاتها وادوارها.رحمه الله وأسكنه الفسيح من جناته. وإنا لله وإنا إليه راجعون".