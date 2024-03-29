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لبنان

حادثة مرعبة تهزّ منطقة لبنانيّة... شابٌ أطلق النار على والده من سلاح حربيّ

Lebanon 24
29-03-2024 | 08:17
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ س.ص أطلق النار من سلاح حربيّ على  والده ر.ص، وأصابه في قدمه، في شارع الأرز في القبة - طرابلس.
 
 
وعُلم أنّ س.ص أطلق النار على والده بسبب خلافات عائليّة بينهما.
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القبة

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