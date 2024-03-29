حادثة مرعبة تهزّ منطقة لبنانيّة... شابٌ أطلق النار على والده من سلاح حربيّ

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ س.ص أطلق النار من سلاح حربيّ على والده ر.ص، وأصابه في قدمه، في شارع الأرز في القبة - طرابلس.



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وعُلم أنّ س.ص أطلق النار على والده بسبب خلافات عائليّة بينهما.