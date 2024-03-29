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لبنان

رسالة من مسؤول عسكريّ إسرائيلي لـ"الحزب": مستعدّون للخطوة التاليّة

Lebanon 24
29-03-2024 | 08:17
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قال قائد المنطقة الشمالية الإسرائيلية أوري غوردين "سنواصل ضرب حزب الله ودفعه للانسحاب عن الحدود"، مضيفاً انه "لن نكتفي بتدمير بنية حزب الله، ومستعدون للخطوة التالية". 
 
وأشار إلى أنه "لا داعي للإسهاب في هجماتنا التي يُسمع دويها في لبنان". 
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وتابع قائلاً: "عازمون على خلق وضع أمني أفضل في المنطقة". 

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