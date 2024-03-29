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لبنان

البيسري عزى روداكوف بضحايا العمل الإرهابي في موسكو

Lebanon 24
29-03-2024 | 08:29
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قدم المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري واجب العزاء للسفير الروسي في بيروت الكسندر روداكوف بضحايا العمل الإرهابي الذي وقع في قاعة "كروكوس سيتي هول" في ضاحية موسكو في الأيام الماضية.
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وأسف البيسري لاستمرار الأعمال الإرهابية في العالم، مجدداً الدعوة الى إرساء السلام بين كل الشعوب وتغليب لغة الانفتاح.

ودوّن كلمة في سجل العزاء.
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