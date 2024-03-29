بالدبابات والمدفعيّة... بلدات جنوبيّة تتعرّض للقصف

استهدفت دبابة إسرائيليّة منازل في بلدة كفركلا بقذائف مباشرة.

كما استهدفت دبابة إسرائيلية ثانية الحيّ الجنوبي للخيام، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف التلال الجنوبية للمدينة إضافة إلى تلة الحمامص.

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كذلك، تعرّضت منطقة هورا باتّجاه دير ميماس لقصف مدفعيّ.