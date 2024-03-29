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لبنان

بالدبابات والمدفعيّة... بلدات جنوبيّة تتعرّض للقصف

Lebanon 24
29-03-2024 | 08:38
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استهدفت دبابة إسرائيليّة منازل في بلدة كفركلا بقذائف مباشرة.
كما استهدفت دبابة إسرائيلية ثانية الحيّ الجنوبي للخيام، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف التلال الجنوبية للمدينة إضافة إلى تلة الحمامص.
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كذلك، تعرّضت منطقة هورا باتّجاه دير ميماس لقصف مدفعيّ.
 
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قصف

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