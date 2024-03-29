المرتضى: نأمل أن تكون الجمعة العظيمة جسرا لقيامة الحق وتحرير الأرض

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أمل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى أن تكون الجمعة العظيمة "جسرا لقيامة الحق وتحرير الأرض".وقال في بيان لمناسبة الجمعة العظيمة لدى الطوائف التي تتبع التقويم الغربي: "أيام بلادنا كلها جمعات حزينة، يتمدّد فيها الألم ساعةً فساعة، لكنها رغم ذلك تنتظر الخلاص من أولئك الصهاينة القتلة أعداء الإنسانية الذين يعرفون حتمًا ماذا يفعلون."وختم: "لعلّ هذا اليوم العظيم يكون جسرًا لقيامة الحق وتحرير الأرض والتحرّر من الظالمين وانتصار السلام".