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لبنان

المرتضى: نأمل أن تكون الجمعة العظيمة جسرا لقيامة الحق وتحرير الأرض

Lebanon 24
29-03-2024 | 08:52
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أمل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى أن تكون الجمعة العظيمة "جسرا لقيامة الحق وتحرير الأرض".

وقال في بيان لمناسبة الجمعة العظيمة لدى الطوائف التي تتبع التقويم الغربي: "أيام بلادنا كلها جمعات حزينة، يتمدّد فيها الألم ساعةً فساعة، لكنها رغم ذلك تنتظر الخلاص من أولئك الصهاينة القتلة أعداء الإنسانية الذين يعرفون حتمًا ماذا يفعلون."
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وختم: "لعلّ هذا اليوم العظيم يكون جسرًا لقيامة الحق وتحرير الأرض والتحرّر من الظالمين وانتصار السلام".
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