ميناسيان يترأس قداس الفصح في كاتدرائية غريغوريوس في وسط بيروت

يترأس كاثوليكوس بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، قداس الفصح، في كاتدرائية القديس غريغوريوس المنور والياس النبي الأرمن الكاثوليك- ساحة الدباس- وسط بيروت، عند العاشرة والنصف من قبل ظهر بعد غد الأحد، وسيلقي عظة باللغة العربية .

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