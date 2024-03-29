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لبنان

ميناسيان يترأس قداس الفصح في كاتدرائية غريغوريوس في وسط بيروت

Lebanon 24
29-03-2024 | 08:56
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يترأس كاثوليكوس بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، قداس الفصح، في كاتدرائية القديس غريغوريوس المنور والياس النبي الأرمن الكاثوليك- ساحة الدباس- وسط بيروت، عند العاشرة والنصف من قبل ظهر بعد غد الأحد، وسيلقي عظة باللغة العربية .
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