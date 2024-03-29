مشهد غريب وغير مألوف... إليكم بالفيديو ما فعله شبان بامرأة في دوحة عرمون

نشرت صفحة "وينيه الدولة"، فيديو عبر "يوتيوب"، لقيام مجموعة من الشبان في منطقة دوحة عرمون، بإلقاء القبض على إمرأة، تقوم بالدخول إلى المنازل، بهدف السرقة.

وقام الشبان بربط السارقة على عمود كهرباء، كيّ يقوم الأهالي بالتعرّف عليها.