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لبنان

مشهد غريب وغير مألوف... إليكم بالفيديو ما فعله شبان بامرأة في دوحة عرمون

Lebanon 24
29-03-2024 | 09:08
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نشرت صفحة "وينيه الدولة"، فيديو عبر "يوتيوب"، لقيام مجموعة من الشبان في منطقة دوحة عرمون، بإلقاء القبض على إمرأة، تقوم بالدخول إلى المنازل، بهدف السرقة.
 
 
وقام الشبان بربط السارقة على عمود كهرباء، كيّ يقوم الأهالي بالتعرّف عليها.
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lebanon 24
29/03/2024 16:03:37 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

منوعات

فيديو

دوحة عرمون

سارقة

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