موظفو الدفاع المدني: لإنهاء ملف التثبيت وإلا سيتم توقيف المهمات

صدر بيان عن الموظفين المثبتين في الدفاع المدني، جاء فيه: "بعد طول انتظار والمماطلة في إنهاء ملف التثبيت وما ترتب عليه من ضرر بحق الموظفين المثبتين، نحذر وندعو المعنيين إلى إنهاء هذا الملف، مع جميع الحقوق والمستحقات، في الجلسة التي حددتها لجنة المتابعة نهار الثلاثاء بتاريخ 2024/4/2، وإلا سيتم توقيف المهمات كافة في كل المراكز حتى إنهاء هذه المهزلة".

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