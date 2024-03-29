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لبنان

بري تابع الأوضاع مع عطا الله واستقبل محافظ بيروت

Lebanon 24
29-03-2024 | 09:39
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، عضو كتلة "لبنان القوي" النائب غسان عطا الله، حيث جرى عرض تطورات الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية.

كما استقبل بري محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود.
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