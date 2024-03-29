بري تابع الأوضاع مع عطا الله واستقبل محافظ بيروت

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، عضو كتلة "لبنان القوي" النائب غسان عطا الله، حيث جرى عرض تطورات الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية.



كما استقبل بري محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود.

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