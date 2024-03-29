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لبنان

صوت انفجار قويّ سُمِعَ قبل قليل في بعلبك... ما هي طبيعته؟ (صورة)

Lebanon 24
29-03-2024 | 09:42
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سُمِعَ قبل قليل، صوت انفجار قويّ في مدينة بعلبك.
 
 
وقالت مندوبة "لبنان 24" في هذا السياق، إنّ الصوت القويّ الذي سُمِعَ هو لقذيفة "بي 7".
 
 
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