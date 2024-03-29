منسق "تيار العزم" في عكار عايد بالفصح

عايد منسق عام "تيار العزم" في عكار هيثم عز الدين بالفصح. وقال في بيان: "نتقدم من اللبنانيين عموما ومن المسيحيين الذين يتبعون التقويم الغربي خصوصا بأحر التهاني، آملين أن يستلهم اللبنانيون أجواء هذه الأعياد ويتمسكوا بقيم التعايش البناء والعيش الواحد. كل عام وأنتم بخير".

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