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لبنان

وزير إسرائيلي يُهدّد "الحزب": سنصل إليكم في بيروت ودمشق وأي مكان آخر

Lebanon 24
29-03-2024 | 10:09
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت "سنوسع الحملة في الشمال ونزيد معدلات الهجمات ضدّ حزب الله". 
 
وأضاف: "سنصل إلى أي مكان يعمل فيه حزب الله في بيروت ودمشق وأي مكان آخر". 
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