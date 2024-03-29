وزير إسرائيلي يُهدّد "الحزب": سنصل إليكم في بيروت ودمشق وأي مكان آخر

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت "سنوسع الحملة في الشمال ونزيد معدلات الهجمات ضدّ حزب الله".

وأضاف: "سنصل إلى أي مكان يعمل فيه حزب الله في بيروت ودمشق وأي مكان آخر".