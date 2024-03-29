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لبنان
وزير إسرائيلي يُهدّد "الحزب": سنصل إليكم في بيروت ودمشق وأي مكان آخر
Lebanon 24
29-03-2024
|
10:09
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت "سنوسع الحملة في الشمال ونزيد معدلات الهجمات ضدّ حزب الله".
وأضاف: "سنصل إلى أي مكان يعمل فيه حزب الله في بيروت ودمشق وأي مكان آخر".
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