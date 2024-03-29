بصواريخ "فلق"... "حزب الله" قصف جل العلام وانتشاراً لجنود العدوّ

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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "في اطار الردّ ‏على اعتداءات العدوّ الإسرائيلي في دمشق وحلب، ‏استهدف موقع جل العلام، وانتشاراً لجنود العدوّ في ‏محيطه بصواريخ "فلق". ‏