Advertisement

لبنان

باقر بحث مع أمين عام الجماعة الإسلامية في المستجدات بعد "طوفان الاقصى"

Lebanon 24
29-03-2024 | 10:50
A-
A+
Doc-P-1180801-638473282237283779.jpg
Doc-P-1180801-638473282237283779.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زار المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان كميل باقر أمين عام الجماعة الإسلامية الشيخ محمد طقوش، مقدماً "التبريكات والتعازي بشهداء الجماعة الإسلامية الذين ارتقوا في مواجهة العدو الصهيوني". وأكد الشيخ طقوش للمستشار "ثبات المقاومة حتى تحرير فلسطين والمقدسات".
Advertisement

من جهته، أمل باقر أن "تشكل دماء شهداء الجماعة الإسلامية، والتي امتزجت مع دماء سائر المقاومين، الأساس للانتصار في فلسطين ونصرة غزة"، معرباً عن وقوف إيران إلى جانب حركات التحرر والمقاومة، من أجل إحقاق الحق وتحرير فلسطين.

وبحسب بيان، عرض اللقاء أبرز  مستجدات الساحة الإسلامية والعدوان على غزة، والذي دخل يومه الخامس والسبعين بعد المئة، وضرورة إسناد أهل غزة ومقاومتها بكل وسائل الدعم والإسناد.

وتناول "أهمية أن يكون لإحياء يوم القدس العالمي دلالات كبرى بعد معركة طوفان الاقصى وما خلفته من تداعيات وجودية على كيان العدو، وأن وحدة المسلمين هي السبيل لتحرير فلسطين وتحقيق النصر الذي سيشهده أهل غزة بعد كل التضحيات التي قدموها إلى اليوم بصبرهم وثباتهم".

وكان السيد باقر قد شارك في صلاة الجمعة التي أمها النائب الدكتور عماد الحوت في مسجد مركز الدعوة الإسلامية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:29 | 2024-03-29
13:24 | 2024-03-29
13:00 | 2024-03-29
12:59 | 2024-03-29
12:51 | 2024-03-29
12:21 | 2024-03-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24