باقر بحث مع أمين عام الجماعة الإسلامية في المستجدات بعد "طوفان الاقصى"

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زار المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان كميل باقر أمين عام الجماعة الإسلامية الشيخ محمد طقوش، مقدماً "التبريكات والتعازي بشهداء الجماعة الإسلامية الذين ارتقوا في مواجهة العدو الصهيوني". وأكد الشيخ طقوش للمستشار "ثبات المقاومة حتى تحرير فلسطين والمقدسات".من جهته، أمل باقر أن "تشكل دماء شهداء الجماعة الإسلامية، والتي امتزجت مع دماء سائر المقاومين، الأساس للانتصار في فلسطين ونصرة غزة"، معرباً عن وقوف إيران إلى جانب حركات التحرر والمقاومة، من أجل إحقاق الحق وتحرير فلسطين.وبحسب بيان، عرض اللقاء أبرز مستجدات الساحة الإسلامية والعدوان على غزة، والذي دخل يومه الخامس والسبعين بعد المئة، وضرورة إسناد أهل غزة ومقاومتها بكل وسائل الدعم والإسناد.وتناول "أهمية أن يكون لإحياء يوم القدس العالمي دلالات كبرى بعد معركة طوفان الاقصى وما خلفته من تداعيات وجودية على كيان العدو، وأن وحدة المسلمين هي السبيل لتحرير فلسطين وتحقيق النصر الذي سيشهده أهل غزة بعد كل التضحيات التي قدموها إلى اليوم بصبرهم وثباتهم".وكان السيد باقر قد شارك في صلاة الجمعة التي أمها النائب الدكتور عماد الحوت في مسجد مركز الدعوة الإسلامية.