Advertisement

لبنان

رتبة سجدة الصليب في كنائس الكورة

Lebanon 24
29-03-2024 | 11:10
A-
A+
Doc-P-1180805-638473291063913767.jpg
Doc-P-1180805-638473291063913767.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
احتفلت الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي برتبة جناز المسيح، وللمناسبة أقيمت الزياحات في مختلف الكنائس في قضاء الكورة.

ففي كنيسة مار جرجس في بلدة برسا ترأس الرتبة الكاهن جوزيف عنداري بحضور المؤمنين.
Advertisement

وترأس كاهن رعية مار جرجس في بلدة راسمسقا الأب راشد شويري رتبة سجدة الصليب، وألقى عظة شرح فيها  أهمية الرتبة في الديانة المسيحية مشددا على "التواضع والمحبة والتضحية بالذات من أجل الإيمان ومساعدة الآخر".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:29 | 2024-03-29
13:24 | 2024-03-29
13:00 | 2024-03-29
12:59 | 2024-03-29
12:51 | 2024-03-29
12:21 | 2024-03-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24