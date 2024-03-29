رتبة سجدة الصليب في كنائس الكورة

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احتفلت الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي برتبة جناز المسيح، وللمناسبة أقيمت الزياحات في مختلف الكنائس في قضاء الكورة.ففي كنيسة مار جرجس في بلدة برسا ترأس الرتبة الكاهن جوزيف عنداري بحضور المؤمنين.وترأس كاهن رعية مار جرجس في بلدة راسمسقا الأب راشد شويري رتبة سجدة الصليب، وألقى عظة شرح فيها أهمية الرتبة في الديانة المسيحية مشددا على "التواضع والمحبة والتضحية بالذات من أجل الإيمان ومساعدة الآخر".