رتبة سجدة الصليب في كنيسة سيدة البحار في صور

ترأس رئيس أساقفة صور للموارنة المطران شربل عبد الله، في كنيسة سيدة البحار، رتبة دفن السيد المسيح، عاونه الأب يعقوب صعب، في حضور حشد من أبناء الرعية. وبعد الصلاة تناول في عظة معاني الجمعة العظيمة، وقال: "علينا ان نهتدي بالمسيح الذي هو الحق والحياة". بعدها أقيم تطواف في أحياء صور القديمة.

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