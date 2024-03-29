



وجاء في البيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدفنا بعد ظهر يوم الجمعة 29-03-2024 موقع المطلة بالأسلحة المناسبة".

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واشار الى أنه حقق إصابة مباشرة في الموقع.‏ أعلن "حزب الله"، مساء اليوم في بيانين منفصلين، استهداف موقعين اسرائيليين بالأسلحة المناسبة.وجاء في البيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدفنا بعد ظهر يوم الجمعة 29-03-2024 موقع المطلة بالأسلحة المناسبة".واشار الى أنه حقق إصابة مباشرة في الموقع.‏

كذلك، أعلن "الحزب" في بيان ثان أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدفنا عند الساعة 6:10 من مساء يوم الجمعة 29-03-2024 موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة". ‏