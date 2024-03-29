صورة بألف كلمة.. هكذا تحدّى مسيحيو جنوب لبنان الحرب والقصف!

وفي صور، احتفلت الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي برتبة سجدة الصليب، فأقيمت الصلوات والزياحات في الكنائس والاديرة، وقرعت الاجراس حزنا على المصلوب، والقيت عظات دعت إلى السلام والمحبة ورفض الظلم والعدوان .
ففي كاتدرائية مار توما الرسول للروم الملكيين الكاثوليك، ترأس رئيس أساقفة صور للروم الملكيين الكاثوليك المتربوليت جورج إسكندر صلاة الجمعة العظيمة ورتبة سجدة الصليب في كاتدرائية القديس توما - صور ، عاونه الايكنيموس بشارة كتورة بحضور ابناء الرعية.
بعد الانجيل المقدس والصلاة، القى اسكندر عظة تناول فيها معاني المناسبة.داعيا إلى سلوك درب المسيح والاقتداء بتعاليمه.
وبعدها، أقيم تطواف في باحة الكاتدرائية حيث حمل نعش المسيح الذي زين بالورود وتبارك منه الاهالي الذين رددوا التراتيل الدينية .