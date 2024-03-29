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لبنان

حادثة "تسلل" عند الحدود الجنوبية.. ما الذي حصل قبل قليل؟

Lebanon 24
29-03-2024 | 14:47
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ذكرت تقارير إسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي اعترض هدفاً جوّياً تسلل من لبنان باتجاه سماء الجليل الغربي.

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بدورها، تحدثت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن دوي صافرات الإنذار للتحذير من الصواريخ وذلك في منطقتي أبيريم وباسوتا في الجليل الغربي.

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