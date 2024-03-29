حادثة "تسلل" عند الحدود الجنوبية.. ما الذي حصل قبل قليل؟

ذكرت تقارير إسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي اعترض هدفاً جوّياً تسلل من لبنان باتجاه سماء الجليل الغربي.



Advertisement بدورها، تحدثت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن دوي صافرات الإنذار للتحذير من الصواريخ وذلك في منطقتي أبيريم وباسوتا في الجليل الغربي.

بدورها، تحدثت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن دوي صافرات الإنذار للتحذير من الصواريخ وذلك في منطقتي أبيريم وباسوتا في الجليل الغربي.