أعلن "حزب الله"، مساء اليوم، استهداف آلية عسكرية إسرائيلية داخل موقع المطلة.

ولفت الحزب إلى أن العملية حصلت بعد ظهر اليوم، وقد تمت بواسطة طائرة هجومية إنقضاضية.