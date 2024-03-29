أمرٌ يخص لبنان.. بماذا اعترف الجيش الإسرائيلي هذا المساء؟

أقر مُتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بأنه تم خلال ساعات النهار إطلاق نحو 20 صاروخاً مضاداً للدروع من لبنان باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.

Advertisement



وذكر جيش العدو أن القذائف أُطلقت من بلدة عيتا الشعب، موضحاً أنه تم تدمير منصة الإطلاق الخاصة بها، فيما هاجم سلاح الجو مجمعاً عسكرياً لـ"حزب الله" بالقرب منها.

عمليات لـ"حزب الله"

ومساء، أعلن "حزب الله" تنفيذ سلسلة من العمليات ضد مواقع عسكرية إسرائيلية عديدة.



وقال الحزب إنه استهدف ظهر اليوم موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، كما استهدف أيضاً آلية عسكرية في موقع المطلة بمسيرة هجومية إنقضاضية، علماً أن المكان نفسه تم قصفه أيضاً بالأسلحة الصاروخية.



ومساء، قال الحزب إنه استهدف تحركات لآليات العدو داخل موقع المالكية، وذلك بواسطة الأسلحة الصاروخية.