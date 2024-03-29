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لبنان

نداءٌ من نصرالله.. هذا ما طلبهُ

Lebanon 24
29-03-2024 | 16:12
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أطلّ الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، مساء اليوم الجمعة، خلال مراسم إحياء الليلة الأولى من ليالي القدر في مجمع السيدة زينب بالضاحية الجنوبية لبيروت.
ولم يتحدث نصرالله عن الأوضاع السياسية والتطورات وآفاق الوضع القائم حالياً في ظل الحرب الدائرة في غزة وجنوب لبنان، مشيراً إلى أنه سيتحدث عن كافة الملفات والمُستجدات خلال "يوم القدس" وذلك نهار الجمعة المُقبل.
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وفي سياقِ كلمته، قال نصرالله إنّ "يوم القدس يأتي هذا العام في ظروف مختلفة تماماً ومتصاعدة".
كذلك، دعا أمين عام الحزب إلى أوسع مشاركة في كل الأماكن وخصوصاً في الضاحية الجنوبية حيث سيقام الاحتفال المركزي لتأكيد إحياء مناسبة "يوم القدس".

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