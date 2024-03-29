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لبنان

خبرٌ عن الـ50 ألف ليرة.. ماذا اكتشف مواطنون؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
29-03-2024 | 16:40
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فوجئ مواطنون مؤخراً باستلامهم أوراقاً نقدية بالية وممزقة من الليرة اللبنانية وتحديداً من فئة الـ50 ألف ليرة، وذلك أثناء الحصول عليها من الصرافات الآلية التابعة للعديد من المصارف.
المفارقة أيضاً أن بعض تلك الأوراق بدا وكأنه محروق، فيما البعض الآخر ممزق وتمّ لصقه بطريقة واضحة.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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