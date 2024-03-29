خبرٌ عن الـ50 ألف ليرة.. ماذا اكتشف مواطنون؟

فوجئ مواطنون مؤخراً باستلامهم أوراقاً نقدية بالية وممزقة من الليرة اللبنانية وتحديداً من فئة الـ50 ألف ليرة، وذلك أثناء الحصول عليها من الصرافات الآلية التابعة للعديد من المصارف.

المفارقة أيضاً أن بعض تلك الأوراق بدا وكأنه محروق، فيما البعض الآخر ممزق وتمّ لصقه بطريقة واضحة.