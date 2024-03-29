عن الدولار في لبنان.. إقرأوا آخر خبر

نشرت قناة الـ"MTV"، اليوم الجمعة، تقريراً تطرقت فيه إلى وضع سعر الدولار وذلك بعد مرور نحو عامٍ على إستقراره.

وقال التقرير إنّ سعر الصرف لم يعد يتأثر بالأزمات السياسية ولا الأمنية"،وأضاف: "ذاك السعر ثابتٌ منذ أكثر من عام، فبعدما ارتفع منذ بدء الأزمة الإقتصادية عام 2019 ووصل إلى 140 ألف ليرة في آذار الـ2023، عاد وانخفض في الشهر نفسه إلى حدود الـ90 ألف ليرة وبقي على هذا السعر حتى اليوم".

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وينقل التقرير عن الخبير الإقتصاديّ مارون خاطر قوله إنّ "سعر صرف الدولار ليس مستقراً بل هو مُثبت"، ويضيف: "السعر المتداول لا يعكس اقتصاد لبنان كما أنهُ غير ناتجٍ عن تدخل المصرف المركزي للدفاع عن سعر يحدده الاقتصاد، والحقيقة هي أنّ هذا السعر القائم سببه تدخل السياسة".

وأردف: "منذ بداية الأزمة الإقتصادية عام 2019، لم يعكس سعر صرف الدولار أي مؤشرات لاقتصاد لبنان بل كان نتيجة المضاربة المفتوحة في السوق السوداء والتي كانت بأغلبها مضاربة سياسية".

وتابع: "اليوم، فإن السياسة التي لم تكن تسمح بثابت الدولار، هي نفسها التي فرضت ذلك اليوم".