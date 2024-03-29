مواد خطيرة داخل مرفأ بيروت.. مراسلات سرية تكشف التفاصيل

ذكرت قناة الـ"MTV" في تقرير جديد لها، اليوم الجمعة، أن مرفأ بيروت يضم حاويات تتضمن مواداً خطيرة قابلة للإشتعال.



Advertisement وأشار التقرير إلى أنه توجد هناك مراسلات من رئيس مرفأ بيروت عمر عيتاني يطلب فيها إزالة هذه الحاويات والتخلص منها بأسرع وقت لأنها تشكل خطراً على السلامة العامة. وأشار التقرير إلى أنه توجد هناك مراسلات من رئيس مرفأ بيروت عمر عيتاني يطلب فيها إزالة هذه الحاويات والتخلص منها بأسرع وقت لأنها تشكل خطراً على السلامة العامة.



ولفت التقرير إلى أنّ استخبارات الجيش دوراً أساسياً في كشف وجود هذه المواد التي حاولت إحدى الشركات المستوردة لها إدخالها على أساس أنها زيوت، إذ تم ادخال 9 منها ليتبين لاحقاً أنها خطرة ومضرة.



وتقول الـ"MTV" إنه يوم 27 شباط الماضي، طلبت إدارة المرفأ من الشركة المشغلة للرافعات توزيع تلك الحاويات بحيث لا تكون في مكانٍ واحد، وأضافت: "السبب وراء ذلك هو أنه في حال تسببت تلك الحاويات بأي اشتعال قبل إزالتها، فإن الخطر سيكون أقل كونها بعيدة عن بعضها البعض".



وأردف: "بتاريخ 20 آذار 2024، تم إرسال كتاب من إدارة المرفأ يطلب من إدارة الجمارك الإسراع بإخراج هذه المواد من المرفأ وبمهلة 48 ساعة خصوصاً أنها موجودة فيه منذ أكثر من 45 يوماً".



وأضاف: "الكتاب يتضمن كلمة (بالحاح)، ما يدلّ على خطورة بقاء هذه المواد في المرفأ، علماً أن الشركة المستوردة طلبت إخلاء تلك الحاويات بأسرع وقت".

