مقدمات النشرات المسائية

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الضربات الإسرائيلية في حلب وفي البازورية في جنوبي لبنان ، تثبت أن تل ابيب ماضية في استهداف بنك الأهداف لحزب الله: قياداتٌ ومراكزُ تخزين وتصنيعِ صواريخ.في حلب، حصدت الغارة ما يقارب الاربعين، بينهم ستة من حزب الله، وفي البازورية استُهدِف نائب قائد وحدة الصواريخ علي عبد الحسن نعيم.على مستوى مفاوضات الأسرى، وبعد تشدد نتنياهو، أعلن مكتبه الموافقة على توجه وفدين إلى الدوحة والقاهرة لاستئناف المفاوضات.الوفد الأول يتوجه برئاسة رئيس جهاز الموساد إلى العاصمة القطرية في الأيام القريبة، فيما سيقود رئيس جهاز الشاباك الوفدَ الثاني إلى العاصمة المصرية. تأتي هذه الخطوة بعد ما نُشر عن الخلافات داخل كابنيت الحرب، والانتقاداتِ التي طاولت نتنياهو باعتباره يعيق الصفقة.في ملف رفح، كشف مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية لوكالة رويترز أنه جرى إطلاع الولايات المتحدة على "بعض جوانب" الخطة الإنسانية الإسرائيلية لهجومٍ محتمل على رفح، ولكن لم تتِم رؤية هجوم شامل بعد...في لبنان جمود يصيب الحركة السياسية، وهذا الجمود مرشح للاستمرار حتى الثلاثاء المقبل موعدِ انتهاء العطلة.اليوم عُلق على خشبة، الذي علّق الأرضَ على المياه.وإذا كان السيدُ المسيح عُلق على الصليب في مثلِ هذا اليوم ، فإن لبنانَ والمنطقة، ومنذ سنواتٍ طوال، يعلَقان على الصليب كلَ يوم، وحتى الآن لا علامةَ لخلاصٍ أو لقيامة.فجبهة الجنوبِ احتدمت كالعادة، بين قصفٍ وغارات وتحليق مسيَرات، وقد استَهدفت مسيّرةٌ إسرائيلية سيارةً في بلدة "البازورية" ما أدى الى مقتلِ نائبِ قائد وحدةِ الصواريخ في الحزب،وفق ما أعلن الجيشُ الاسرائيلي.أما في حلب، فقد سقط ستةُ عناصر من "حزب الله" في ضربات جوية. وبين الاستهدافين صدر تهديدٌ مباشر وقاسٍ من وزير الدفاع الإسرائيلي، الذي أعلن عن توسيع الحملةِ العسكرية في شمال إسرائيل، وزيادة معدلات الهجمات ضد "حزب الله"، محذراً من أن إسرائيل ستصل إلى أي مكانٍ يعمل فيه "حزبُ الله" في بيروت ودمشق وأيِ مكانٍ آخر.فكيف سيتصرف الحزب، انطلاقاً من المجازر التي ترتكبها إسرائيل يومياً تقريبا؟ وهل دخلنا بشكلٍ أو بآخر في معادلةٍ قاسية: فإما أن يستجيبَ "الحزب" للمطالب الإسرائيلية وإما ندخل في حربٍ طويلة وشاملة!لكن قبل الملفِ العسكري، نتوقف مع ملفٍ أمنيٍ دقيق.فالـMTV حصلت على مراسلاتٍ سرّية، من إدارة مرفأ بيروت إلى المعنيين، تطالب باخراجِ حاوياتٍ فيها موادُ خطرة، قبل فوات الأوان ، وخصوصاً ان انتظار الروتين الإداري اللبناني، يزيد الخطر على السلامةِ العامة.تحت مِظلة قواعدِ الاشتباك /شهداءُ اكثر .. حربٌ أقل . هي الايامُ الأصعب على حزب الله في تلقِّي الخسائرِ على جبهتين جنوبيةٍ وسورية، حيث استُشهد وأُصيب العشراتُ من لبنانيين وسوريين باستهداف العدو الإسرائيلي فجراً ريفَ حلب /لكنَّ اللافت هذه المرة هو تشغيلُ المجموعات الارهابيه على الساعة الاسرائيلية، إذ أعلنت وَزارةُ الدفاع السورية التصديَ لاعتداء نفذته بالطيران المسيّر جبهةُ تحرير الشام "النصرة سابقاً" من إدلب وريف حلب الغربي تزامناً مع الغاراتِ الاسرائيلية . وبلغت حصيلةُ هذا الاعتداءِ المزدوَج اثنينِ واربعين شهيداً بينهم ستةٌ من حزب الله . ولم يكدِ الحزبُ يُحصي شهداءه في سوريا حتى نفذ الطيرانُ المسيّر غارةً على بلدة البازورية مسقَطِ رأس الامينِ العامِّ لحزبِ الله السيد حسن نصرالله /وتبعاً لاعلان جيش الاحتلال، فإنَّ الغارة اسفرت عن اغتيال علي عبد الحسن نعيم, الذي كان يشغَلُ منصِبَ نائبِ قائد وِحدةِ الصواريخِ والقذائف ويتمتعُ بخِبرةٍ واسعة في العمليات المَيدانية ومعرفةٍ عميقةٍ في مجال الصواريخ. لكنَّ اعلامَ حزبِ الله نعاهُ شهيداً على طريق القدس، من دون الإشارة الى أيٍّ من المناصبِ القيادية له . لم تُبدِّلِ الخسائرُ البشرية في التكتيك العسكري على الرَّغم من استعراض القوة لدى سرائيل، اذ وصل وزير الحرب يوآف غالانت من البنتاغون مباشرةً الى مستوطنات الشمال، وقال من غرفة العمليات هناك إننا ننتقل من الدفاع الى الهجوم على حزب الله وسنصل إلى كلِّ مكانٍ يَعمل فيه من بيروت وبعلبك وصور وصيدا والنبطية حتى الأماكنِ البعيدة مثلِ دمشق وربما أبعد". واعلن غالانت انه أصدر تعليماتِه لقيادة المنطقة الشمالية بتوسيع الحملة في الشمال، وقال : أبلغتُ الولاياتِ المتحدة والوسطاءَ بهذا الأمر. والمِفتاحُ الاميركي هذا الذي كَشف عنه غالانت، سيبدأُ استخدامُه في رفح وليس على جبهة لبنان، التي لا تزال محكومةً بقواعدَ محددةٍ تَمنع سحبَها الى الحرب الموسعة . وكلُّ ما تبدَّل على جبهة المقاومة، بحسَبِ مصادرَ مطلعةٍ على سير صواريخها، أنَّ صواريخ بركان اصبحت تنزِلُ مباشَرةً على قلب المستوطنات بعدما كانت تَستهدف المواقع ، ولن يكون هناك انتقالٌ عسكري آخر إلاّ اذا طرأَ ايُّ تطورٍ نوعي من جانب اسرائيل. وتقول المصادر إنَّ الصواريخ متى وصلت الى نهاريا ، نكون قد دخلنا خطرَ الحرب الشاملة ، وهذا المسارُ الحربي يثبّتُ حالياً الوضعَ القائم لكنَّ الاخطار تتراءى من رفح بعد شبه التفويض الاميركي لقيادة اسرائيل بالسير في معركةٍ كانت بالنسبة الى الرئيس جو بايدن خطاً أحمرَ واذْ بها اليومَ تعطي الاشاراتِ الخُضرَ، وقد طلبت ادارة بايدن من اسرائيل السماح بتوجُّهِ ضباطٍ اميركيين للمشاركة في وضع خططٍ بشأن مدينة رفح . وبعدما كانت اميركا بمجمل قادتها ومسؤوليها تحذر من خطر اجتياح رفح وعواقبِه، بدأتِ اليومَ بالنزول عن سُلّم اللاءات، وأعلن البنتاغون ان واشنطن لا تدعم عمليةً عسكرية كبيرة في رفح ، بما يعني انها ستدعمُها اذا كانت مصغرةَ او متوسطةَ الحجم حيث اراقةُ الدماء واحدة . وقال البنتاغون إن الاسلحةَ التي سنقدمُها الى اسرائيل يجب ان تُستخدمَ وَفقاً للقانون الدولي، لكأنَّ الثلاثةَ عشَرَ الفَ طِفلٍ فلسطنيني قتلوا في غزة وَفقاً لشرائع حقوق الانسان واستَخدمت اسرائيل مع اجسادهم الطرية كلَّ الموادِّ الدوليةِ ذاتِ الصلة . وفي التفويض الاوسع اعتبر البنتاغون ان المعركةَ هي اسرائيليةٌ ونحن لا نُملي عليهم ايَّ شيء ، وهي التصريحاتُ نفسُها التي بدأت تصدر عن الرئيس الاميركي جو بايدن ووزيرِ خارجيته انطوني بلينكن حيث التفاوضُ بالنسبة للادارة الاميركية هو لحماية المدنيين في رفح، على اعتبار ان ثلاثةً وثلاثينَ الفَ مدنيٍّ كانوا تحت الحماية عندما تمت ابادتُهم بين شمالِ وجنوبِ ووسطِ غزة . ووسَطَ هديرِ رفح وترقُّبِ جبهة الشمال، فإنَّ لبنانَ المصلوبَ سياسياً عَلّق َ نشاطَه المعطّل .. ويدخُلُ بين عطلة عيدينِ اثنين .. لا شيءَ سيتغيرُ إلاَّ في عقاربِ الساعة ، ستقدّمُ الزمنَ ستينَ دقيقةً اعتباراً من ليلِ غدٍ السبت من دونِ ان يتقدمَ البلدُ ساعةً واحدة الى الأمام .على وقع التهديد الاسرائيلي اليومي باجتياح رفح، والنيران المشتعلة على الجبهة اللبنانية الجنوبية، غاب كلام السياسيين في يوم الجمعة العظيمة لدى الطوائف التي تتبع التقويم الغربي، وحضر كلام الروحيين في السياسة، منطلقين من معاني المناسبة، وروحية القيامة، للصلاة على نية قيامة الوطن من الموت، والشعب من الازمات المتتالية والمتشعبة.وفي وقت عمت الصلوات والزياحات مختلف المناطق اللبنانية، وصولا الى بلدات الشريط الحدودي المتألم، شكل احياء رتبة سجدة الصليب في جامعة الروح القدس في الكسليك مناسبة جامعة للأفرقاء المسيحيين على اختلاف توجهاتهم السياسية، حيث تقدم الحضور الرئيس العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، بمشاركة رؤساء جمهورية وشخصيات من الطيف السياسي المسيحي، بحضور السفير البابوي.وقد اعتبر الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الاب هادي محفوظ في عظته أنّنا بحاجة إلى أن ننشر في وطننا، ثقافة المحبّة والحوار، فنعمّقها ونبعدَ عنّا الكراهيّة والعدائيّة. واضاف: اننا إذ ننظر إلى العالم أجمع، وخصوصًا إلى شرقنا، وبالأخص الى لبنان، يهولنا القتل والدمار ونصلّي لكي تتوقّف الحروب ويعمّ السلام، خصوصًا في غزة وفي لبنان.وتابع محفوظ: إنّ من مسؤوليّتنا جميعا، ارساء ثقافة المواطنة والقانون من خلال آليّات تحترم الشفافيّة والمساواة. وفيما يدلو كلّ منّا بدلوه في إعلاء شأن المجتمع، متحمّلاً مسؤوليته، من الحريّ تقدير أعمال المسؤولين حيث يلزم، وانتقاد أعمالِهم حيث يلزم أيضًا، بلغة بنّاءة تنفي العنف والحقد مجدّدًا. واعلن محفوظ ختاما، ضم الصوت الى صوت البطريرك مار بشاره بطرس الراعي في الدعاء لكي يُنتخب رئيس للجمهوريّة في أسرع وقت ممكن.لم تضع الحرب في غزة أوزارها رغم انقضاء ايام على اعتماد مجلس الأمن الدولي لقرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النارمنذ العام 1948 أصدر مجلس الأمن الدولي أكثر من ثمانين قراراً يتصل بالقضية الفلسطينيةإلا أن غالبيتها تحولت إلى حبر على ورق بسبب تجاهل إسرائيل تنفيذها فهل إنضم القرار ٢٧٢٨ الى القرارات التي سبقته؟كيان العدو الإسرائيلي الذي يعتبر نفسه أقوى من القانون الدولي يعيش ضعفاً غير مسبوق في جبهته الداخليةاذ كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن حصول تلاسن بين بنيامين نتنياهو من جهة وبيني غانتس وغادي آيزنكوت من جهة أخرى أثناء اجتماع حكومة الحرب على خلفية طلب رئيس جهاز الموساد دافيد برنياع توسيع صلاحيات الفريق الإسرائيلي الذي يدير المفاوضات للتوصل إلى اتفاقوفي ضوء هذا الاشكال مساء امس اعلن ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية اليوم ان نتنياهو وجه رئيسي الموساد والشاباك باستئناف المفاوضات والتوجه للدوحة والقاهرة.العدوانية الإسرائيلية استهدفت فجراً عدداً من النقاط في ريف حلب ما أسفر عن استشهاد وجرح عدد من المدنيين والعسكريين من بينهم عناصر من المقاومة وتبع الغارات تحذير من وزير الحرب يؤاف غالانت بأن الجيش الإسرائيلي سيتحول إلى ملاحقين لحزب الله وسيصل إلى كل مكان يعمل فيه الحزب في بيروت وفي دمشق وفي أماكن أبعد. وأكد غالانت على توسيع المعركة وزيادة وتيرة الهجمات في الشمال.وكان العدو قد نفذ فجراً عملية استهداف لسيارة في البازورية ووسع دائرة قصف البلدات الجنوبية فيما ردت المقاومةعبر سلسلة ضربات نوعية على مواقع وثكنات العدو في مزارع شبعا ومقر قيادة الفرقة "91" في ثكنة ‏برانيت مستخدمة صواريخ بركان وفي قلعة هونين بقذائف المدفعية بالإضافة الى مستعمرة المطلة وغيرها في إطار الرد على اعتداءات العدو الإسرائيلي في دمشق وحلب ودعماً لغزة.في شأن آخر تحيي قناة الـNBN أعمال ليلة القدر الأولى مساء اليوم الجمعة إبتداءً من الساعة التاسعة والنصف مساءً ولغاية الواحدة والنصف فجراً.جمعةٌ عظيمةٌ على طريقِ آلامِ السيد المسيح، من بيتَ لحم الى باحاتِ الاقصى، وغزةَ المعلقةِ على خشبةِ اِخوتِها تعاني آلامَ الجميع..واعظمُ ما في المشهد، الدمُ الفلسطينيُ النازفُ على مساحةِ قطاعِ غزة يَغسلُ عارَ الاقربينَ والابعدين، ويؤكدُ انَ قيامةَ فلسطين الجريحةِ آتيةٌ لا محالة، بنصرٍ سيكونُ عظيماً..قَرعت كنائسُ غزةَ ما تبقى من اجراسِها بيومِ الجمعةِ العظيمة، مُعِينةً اصواتَ المآذنِ على تكبيراتِ الصمود، وجولاتِ النزالِ معَ عدوٍ لا يزالُ يكابرُ بلا حدود، وما كانت الاجراسُ لتقرعَ على مساحةِ فلسطينَ واكنافِها لولا انَ سواعدَ سُمراً تقارعُ المحتلَ وعدوانيتَه،وترفعُ ترانيمَ الحقِّ بوجهِ الحقدِ الصهيوني.حقدٌ يأكلُ ابناءَه ممن يتناحرونَ على مناصبَ شخصيةٍ فيما كيانُهم غارقٌ باعظمِ مآسيهِ المفصلية. ولن تُنجِدَهُم العنترياتُ ولا التصريحاتُ والتهويلات، ولا حتى رفعُ مستوى الاجرامِ والتمادي على شتى الجبهاتِ محاولةً كسبَ نقاطٍ وهميةٍ امامَ مجتمعِهم المحبطِ من اداءِ السياسةِ والميدان..بأداءٍ متقنٍ كانت صواريخُ المقاومةِ تؤَدّبُ المحتلَّ المتماديَ في اجرامِه، وفيما كانت بيئتُها تُشيّعُ شهداءَها وتزفُ ثلةً مباركةً على طريقِ القدس، كانَ مجاهدوها يسلكونَ الطريقَ الوحيدَ الذي يفهمُه العدو، طريقاً عبَرتهُ صواريخُ بركان التي زلزلت مستعمراتِ الشمال، وصواريخُ فلق التي تلاحقُ شرَّ المخلوقاتِ في مواقعِهم المنتشرةِ على اكثرَ من منطقةٍ في الجليل..اما منطقُ التهديدِ الذي يهربُ اليه وزيرُ حربِهم الغارقُ في خيباتِه يوآف غالنت، فقد سَخِرَ منه مستوطنو الشمال قبلَ اهالي جنوبِ لبنان، وهم يَسمعونَ الخائبَ الذي يهددُ منذُ اشهرٍ خمسةٍ بحربٍ لن تُبقيَ ولن تذَرَ اذا ما استمرت المقاومةُ باسنادِ غزة، فيما مستوطناتُهم على طولِ الحدودِ معَ لبنانَ معدومةُ الحياة. فهو وزملاؤه يُديرونَ حرباً منذُ ستةِ اشهرٍ نجحوا خلالَها بخلقِ مشاكلَ عالميةٍ حتى معَ الولاياتِ المتحدةِ الاميركيةِ وفشلوا بهزيمةِ حماس ونجحوا باحتجازِ السكانِ في الشمال خلفَ حزامٍ امنيٍّ داخلَ الكيان، بحسَبِ المحللِ الصهيوني “نداف هتسني”.