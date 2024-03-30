فجراً.. هذا ما استهدفه حزب الله

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله، ان عناصر من الحزب استهدفت عند الساعة 01:20 من فجر اليوم السبت تحركاً لجنود ‏‏الجيش الاسرائيلي وآلياته العسكرية داخل موقع المالكية ومحيطه بالأسلحة الصاروخية وأوقعوا إصابات مؤكدة. ‏

Advertisement