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لبنان
حملة توقيفات للجيش في طرابلس
Lebanon 24
30-03-2024
|
01:31
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أوقفت دورية من مخابرات الجيش في مدينة الميناء المدعو "م.ا" وتم اقتياده الى التحقيق، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وعُلم بأن عملية التوقيف جاءت نتيجة قيام الموقوف بإطلاق النار خلال اشكال سابق في محلة شارع بور سعيد.
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كما أوقفت دورية من مخابرات الجيش المدعو "ا.ص" في محلة شارع عزمي طرابلس واحالته الى التحقيق وهو مطلوب بعدة مذكرات توقيف.
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