"رسائل رئاسية" بسيارة فرنجية

Advertisement

كان لافتاً تصرف نائب شمالي "كوراني"، بعد خروجه من رتبة سجد المصلوب في جامعة الروح القدس في الكسليك، حيث ترافق مع النائب طوني فرنجية من مدخل الكنيسة الى سيارة الاخير وغادرا معا.مصدر مقرب من "سعادته" أكد أن ما حصل طبيعي وربما كان "رسالة رئاسية" الى نائب شمالي منافس لفرنجية إنتخابياً.