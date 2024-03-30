Advertisement

لبنان

بعد إشكال رميش: حصرية السلاح بند اساس في الوثيقة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
30-03-2024 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1180970-638473844675557480.jpg
Doc-P-1180970-638473844675557480.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال مصدر كنسي معني بملف متابعة شؤون الرعايا على مختلف الأراضي اللبنانية من الناحية المعيشية والإجتماعية وحتى الديموغرافية، إن إشكال بلدة رميش الذي حصل قبل أيام بين شبان البلدة وعناصر من حزب الله، "وعلى بساطته"، شكّل قناعة لدى البعض ممن يُعد "الوثيقة التاريخية" في بكركي،  بأن السيادة من خلال القوى الأمنية وحصرية السلاح نقطة أساس في الوثيقة، وأن حماية اللبنانيين على مختلف طوائفهم هي مسؤولية الدولة ولا أحد سواها، وأن الهواجس هي محقة في الحريات والتعبير عن الرأي والحفاظ على الملكية الخاصة وعدم الخضوع لأي سطوة كانت".
Advertisement
وختم المصدر "كل هذا سوف يدوّن في الوثيقة".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:48 | 2024-03-30
06:11 | 2024-03-30
06:08 | 2024-03-30
06:00 | 2024-03-30
05:57 | 2024-03-30
05:40 | 2024-03-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24