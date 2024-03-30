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لبنان

غارات اسرائيلية مكثفة على الجنوب واستهداف لليونيفيل.. و"الحزب" يقصف ثكنة راميم

Lebanon 24
30-03-2024 | 04:56
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عاد التوتر الى الحدود الجنوبية، بعد ان تعرضت بلدة الطيبة الجنوبية قرابة العاشرة من صباح اليوم السبت لعدوان جوي اسرائيلي حيث نفذت الطائرات المعادية 3 غارات متتالية مستهدفة احياء البلدة بـ 6 صواريخ جو- ارض أحدث انفجارها دويا هائلا تردد في منطقتي النبطية والخيام وتعالت سحب الدخان في سماء المنطقة.
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وأفيد بأن لا إصابات في الغارات التي استهدفت بلدة الطيبة.
الى ذلك، استهدفت إحدى الطائرات المسّيرة الإسرائيلية بصاروخ ألية لقوات اليونيفيل الدولية في أطراف بلدة رميش ما ادى الى وقوع إصابات.
وحلّقت طائرة استطلاع إسرائيلية بدون طيار حلقت فوق النبطية وإقليم التفاح وتقوم بتحليق دائري فوق المنطقتين وعلى علو منخفض جدا.
وكان "حزب الله"، قد أعلن صباح اليوم، عن ‏استهداف ثكنة راميم ‏بصاروخ "بركان" وإصابته إصابة مباشرة، غداة ليل شهد إطلاق قذيفة من دبابة ميركافا في موقع المطلة على محيط الجدار في بلدة كفركلا، وعدد من قذائف المدفعية الإسرائيلية الثقيلة على أطراف بلدات مروحين وعيتا الشعب ورميش في القطاعين الغربي والأوسط.
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