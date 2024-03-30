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لبنان

مساء اليوم.. لا تنسوا تقديم الساعة 60 دقيقة

Lebanon 24
30-03-2024 | 05:57
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عملا بقرار مجلس الوزراء المتعلق بتقديم التوقيت المحلي ساعة واحدة خلال فصل الصيف اعتبارا من منتصف ليل آخر سبت- أحد من شهر آذار ولغاية منتصف ليل آخر سبت- أحد من شهر تشرين الأول من كل عام.

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تقديم الساعة

التوقيت الصيفي

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