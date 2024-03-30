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لبنان

خلال فترة الأعياد.. كيف هي حركة الأسواق التجارية؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-03-2024 | 02:45
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مع حلول عيد الفصح لدى المسيحيين الذين يتبعون التقويم الغربي واقتراب عيد الفطر، شهدت الأسواق التجارية حركة لا بأس بها حيث أكد صاحب أحد محال الثياب في سوق نيو جديدة لـ "لبنان 24" ان الحركة خلال الأيام الأخيرة كانت أفضل من الفترات السابقة وذلك مع تزامن عيد الأم وأحد الشعانين وعيد الفصح في الوقت نفسه"، وقال: "شهدنا إقبالا لا بأس به من قبل الزبائن".
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ولفت إلى ان "هذا الإقبال خفّ قبل عيد الفصح حيث اشترى الناس ما يحتاجونه ولم يعد في إمكانهم شراء المزيد نظراً للأوضاع الاقتصادية المُتفاقمة"، آملاً في عودة الحركة خلال عيد الفطر.

وأشار إلى ان "نسبة المبيعات هذه السنة تراجعت مُقارنة بالسنة الماضية وذلك نظرا لارتفاع الأسعار"، موضحا ان "المحال التجارية تضطر حاليا لرفع الأسعار بسبب ارتفاع أسعار الشحن والرسوم الجمركية ما أدى لرفع تكلفة البضائع".


المصدر: لبنان 24

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