في منطقتين داخل لبنان.. مواد خطرة وهذا مكانها

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عُلم أن وزارة الطاقة والمياه قد أطلقت مؤخراً مناقصة عمومية لترحيل مواد كيميائية خطرة من حرم منشآت النفط في طرابلس والزهراني.وتلفت المعلومات إلى أن تلك المواد موضبة داخل أماكن معروفة في المنشآت، وتقول الوزارة إن ترحيلها ضروري من أجل ضمان السلامة العامة.