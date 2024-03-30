"بركان" في المستوطنات للمرة الاولى

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لُوحِظَ أنّ "حزب الله" قام للمرة الاولى بقصف المستوطنات الإسرائيليّة، هذا الاسبوع، بصواريخ "بركان" الثقيلة، علماً أنّه كان يستخدم هذا النوع من الأسلحة لاستهداف المواقع العسكريّة التابعة للعدوّ فقط.وتجدر الإشارة إلى أنّ حريقاً كبيراً اندلع في مستوطنة حانيتا في الجليل، يوم الخميس الماضي، بعدما سقط فيها صاروخ من نوع "بركان".وقال مصدر عسكريّ في هذا السياق، إنّ "حزب الله" قصف المدنيين الإسرائيليين بـ"البركان"، لأنّ إسرائيل ارتكبت مجازر متتالية في الناقورة والهبارية وطير حرفا، وردّ "الحزب" كان من ضمن المعادلة التي وضعها "مدني مقابل مدني".