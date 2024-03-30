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لبنان

نديم الجميّل: هواة الحروب يدرون ما يفعلون

Lebanon 24
30-03-2024 | 03:41
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كتب النائب نديم الجميل، عبر حسابه على منصة "اكس": "في سبت الغفران وعشية قيامة الرب المجيدة، نرفع صلاتنا في كنائسنا وفي عائلاتنا ليغفر الله خطايا البشر زلاتهم التي ما تزال تفتك بالبشرية وتصنع الحروب".
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واضاف: "كما قلت يا ربنا وإلهنا وأنت على الصليب أغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون".

وختم: "مع العلم أن هواة الحروب يدرون ما يفعلون".
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