نديم الجميّل: هواة الحروب يدرون ما يفعلون

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كتب النائب نديم الجميل، عبر حسابه على منصة "اكس": "في سبت الغفران وعشية قيامة الرب المجيدة، نرفع صلاتنا في كنائسنا وفي عائلاتنا ليغفر الله خطايا البشر زلاتهم التي ما تزال تفتك بالبشرية وتصنع الحروب".واضاف: "كما قلت يا ربنا وإلهنا وأنت على الصليب أغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون".وختم: "مع العلم أن هواة الحروب يدرون ما يفعلون".